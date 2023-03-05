Окупантам знову не сидиться спокійно: у Мелітополі пролунали щонайменше 2 вибухи

Вечір 5 березня видався дещо вибуховим для окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі. У місті пролунали вже 2 вибухи.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Про вибухи в місті повідомляють і місцеві телеграм-канали.

Цікаво У Волноваху завітала "бавовна": прилетіло в бар "Андрій" – улюблене місце окупантів

У Мелітополі неспокійно

Окупантам знову не сидиться спокійно, проте надто пізня година для військових навчань. У Мелітополі гучно. За інформацією жителів було чутно два вибухи одразу в декількох районах на півночі й заході міста,

– повідомив Федоров.

Обидва вибухи пролунали близько 18:00. Місцеві телеграм-канали стверджують, що "бавовна" завітала в район Нового Мелітополя.

Іван Федоров відзначив, що тепер варто чекати хороших новин від Генштабу Збройних Сил України.

У Волноваху теж завітала "бавовна"

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що 5 березня "бавовна" завітала також на тимчасово окуповану територію Донецької області, а точніше – у Волноваху.

Приліт був у бар "Андрій" – улюблений заклад російських загарбників. Також під роздачу потрапила й місцева "комендатура". Окрім цього, місцеві телеграм-канали повідомили, що ЗСУ нібито вдарили не лише по позиціях росіян у Волновасі, а й у Пологах. Варто зауважити, що ця інформація не є офіційною, тому вона потребує підтвердження від Генштабу.

Водночас Петро Андрющенко відзначив, що день неспокійний також у тимчасово окупованій Ясинуватій.