Ніч жахіть для окупантів: у Мелітополі пролунало кілька потужних вибухів
Джерело:Іван Федоров
Вкрай неспокійною була ця ніч для ворога у Мелітополі. Відомо, що в окупованому місті пролунало відразу кілька потужних вибухів.
Інформацію про це повідомили у низці телеграм-каналів, а потім підтвердив її міський голова Іван Федоров. Він іронічно зауважив, що окупантам добряче підгорає.
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Окупантам пора втікати
Як зазначив Іван Федоров, окупантів цієї ночі здолало нічне жахіття. Близько 02:00 стало відомо, що в місті пролунало відразу кілька потужних вибухів.
Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?
– іронічно додав він.
Також у телеграм-каналах повідомили, що швидкі допомоги вирушили у район аеродрому. Тож можемо припустити, що геть зовсім нічого не сталося в окупованому Мелітополі.
Неспокійно було й увечері
Близько 19:00 Іван Федоров розповів, що сили спротиву передавали "не доброго вечора" окупантам і зрадникам Молочанського району та Токмаку.
За кілька годин до того "було гучно" поблизу селища Мирне, що у Мелітопольському районі. Там місцеві мешканці чули відразу два гучні вибухи. Як додав Федоров, підраховують втрати ворога.
Вибухи лунали і зранку 5 квітня
- За словами Івана Федорова, зранку 5 квітня вибух прогримів у північній частині Мелітополя. Цікаво, що за кілька днів до того, до цієї частини міста окупанти стягнули чергову партію свого озброєння.
- Власне, мовиться про район, де розташований аеродром, а також локомотивне депо міста. Зауважив міський голова, що у цьому напрямку російські загарбники займаються спорудженням чергової лінії оборонних споруд.
- За словами Федорова, зараз у ворога відбувається руйнування логістики. Причому це спостерігають відразу по кількох напрямках.
- До прикладу, на базі локомотивного депо російські загарбники розмістили свою ремонтну базу. Там вони приводять до ладу понищену техніку та інше озброєння. Відомо, що після першого вибуху, який пролунав минулого тижня, обвалився дах електроцеху.
- Міський голова додав, що "бавовна" допомагає також руйнувати логістику окупантів. Наприклад, за останні рази, коли були влучання у локомотивне депо, там на зберіганні були електротяги або "дизелі". Ймовірно, використовувати їх ворог більше не зможе.