Після 12:00 жителі Мелітополя у місцевих пабліках почали скаржитися на сильні вибухи. За останні півгодини після оголошення ракетної небезпеки у місті чули серію вибухів, передає 24 Канал із посиланням на Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації.

Що відомо про вибухи у Мелітополі?

За словами Андрющенка, після вибухів в значної частині міста зникло електропостачання. Також він поділився скриншотом повідомлень, де мешканці Мелітополя розповідають про те, що сталося.

У Мелітополі були вибухи / Скриншот

До слова, нещодавно у Мелітополі підірвали мікроавтобус, унаслідок чого було ліквідовано 5 бійців підрозділу "Ахмат". Також знищено мобільний комплекс РЕБ.

Нагадаємо, що вдень 8 серпня дрони атакували південні області Росії. Зокрема, тривогу оголосили в Сочі, Адлері, Туапсе, а також у Брянській, Володимирській, Нижньогородській, Рязанській областях.