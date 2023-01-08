Детонує й детонує, – мер Мелітополя повідомив про потужну нічну "бавовну" в місті

Вкрай неспокійною була ця ніч для росіян на Запоріжжі. В окупований Мелітополь завезли свіжу "бавовну". Вона довго та потужно детонувала.

Про це розповів міський глава Іван Федоров. Він зазначив, що у Мелітополі пролунала серія гучних вибухів.

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У небо здійнявся дим

Окупанти знову невдало курять на окупованих територіях. Та так, що детонує й детонує,

– іронічно зазначив Федоров.

Він додав, що нам залишається дочекатися на деталі від Сил оборони України. Водночас наголосив на одній, на його думку, очевидній речі: ворогам слід утікати з нашої країни, поки вони цілі.

У телеграм-каналі "Николаевский Ванёк" зазначили, що у Мелітополі цієї ночі детонував один зі складів з боєкомплектом. Відомо, що він був розташований у такому місці, де ніхто б і не подумав. Тож дуже гарно, що наші військові завдали точного удару по ворогові.

Він також виклав кілька кадрів. На них можна побачити, як у небо здіймається дим. Також видно заграву.

Уночі у Мелітополі детонував боєкомплект ворога / Фото з телеграм-каналів

Уже під ранок з'явилися додаткові дані на "РІА-Мелітополь". Там повідомили, що влучання сталося у районі заводу Гідромаш. Також виклали відео. На ньому не видно детонацію, але прекрасно чути, що ніч була страшенно неспокійною.

Невдовзі це підтвердив і сам Іван Федоров. Він додав, що вибухи лунали упродовж кількох годин. Вибухова хвиля була потужною та повибивала шибки у сусідніх будинках.

Що стосується самого диму над заводом, то його можна було побачити навіть зранку. Наразі очікуємо інформації, яка пролила б світло на те, скільки окупантів та їхньої техніки вдалося знищити. Адже на території заводу у ворога була так звана військова база.

Цієї ночі у Мелітополі чули багато вибухів: дивіться відео

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