Детонує й детонує, – мер Мелітополя повідомив про потужну нічну "бавовну" в місті
Джерело:Іван Федоров
Вкрай неспокійною була ця ніч для росіян на Запоріжжі. В окупований Мелітополь завезли свіжу "бавовну". Вона довго та потужно детонувала.
Про це розповів міський глава Іван Федоров. Він зазначив, що у Мелітополі пролунала серія гучних вибухів.
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У небо здійнявся дим
Окупанти знову невдало курять на окупованих територіях. Та так, що детонує й детонує,
– іронічно зазначив Федоров.
Він додав, що нам залишається дочекатися на деталі від Сил оборони України. Водночас наголосив на одній, на його думку, очевидній речі: ворогам слід утікати з нашої країни, поки вони цілі.
У телеграм-каналі "Николаевский Ванёк" зазначили, що у Мелітополі цієї ночі детонував один зі складів з боєкомплектом. Відомо, що він був розташований у такому місці, де ніхто б і не подумав. Тож дуже гарно, що наші військові завдали точного удару по ворогові.
Він також виклав кілька кадрів. На них можна побачити, як у небо здіймається дим. Також видно заграву.
Уночі у Мелітополі детонував боєкомплект ворога / Фото з телеграм-каналів
Уже під ранок з'явилися додаткові дані на "РІА-Мелітополь". Там повідомили, що влучання сталося у районі заводу Гідромаш. Також виклали відео. На ньому не видно детонацію, але прекрасно чути, що ніч була страшенно неспокійною.
Невдовзі це підтвердив і сам Іван Федоров. Він додав, що вибухи лунали упродовж кількох годин. Вибухова хвиля була потужною та повибивала шибки у сусідніх будинках.
Що стосується самого диму над заводом, то його можна було побачити навіть зранку. Наразі очікуємо інформації, яка пролила б світло на те, скільки окупантів та їхньої техніки вдалося знищити. Адже на території заводу у ворога була так звана військова база.
Цієї ночі у Мелітополі чули багато вибухів: дивіться відео
Яка ситуація на Запоріжжі зараз
- Пізно ввечері 7 січня на Запоріжжі пролунала повітряна тривога, її оголосили о 22:02. Через 14 хвилин – о 22:16 – надійшло повідомлення про вибухи. За словами місцевих мешканців, у передмісті та самому Запоріжжі було понад 10 вибухів. За даними телеграм-каналу monitor, окупанти атакували місто з РСЗВ та С-300. Є припущення, що для удару могли використати також ракети з касетними снарядами. Але усе це ще має підтвердити місцева влада.
- Окупанти атакують, наші захисники їх знищують. Так, стало відомо, що на Запоріжжі ліквідували Джамбулата Заураєва. Він входив до так званих ТікТок-військ. Ба більше, був сином представника глави Чечні Рамзана Кадирова у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Достеменно невідомо, коли його знищили. Ми лиш знаємо, що присипали його землею 3 січня.
- Наостанок нагадаємо слова Івана Федорова. Міський голова зазначив, що на Запоріжжі спостерігається цікава тенденція. Ворог усе активніше починає втікати з окупованих територій. А все тому, що ЗСУ збільшила інтенсивність ударів.
- Зауважимо, що російські медики покинули Мелітополь ще до Нового року. І так роблять не лише вони. І це не дивно, адже вони розуміють, що рано чи пізно території звільнять. І якщо вони не втечуть зараз, то на них очікуватиме покарання.