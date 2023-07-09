Поблизу Мелітополя прогримів потужний вибух в районі бази окупантів
Джерело:Іван Федоров
Неподалік тимчасово окупованого Мелітополя пролунав потужний вибух. Щось сталося в районі бази російських загарбників.
Мелітопольці чули звуки вибуху на півночі міста. Про це пише 24 Канал.
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Що відомо про вибух на Запоріжжі
Міський голова зауважив, що окупанти гучно завершують тиждень.
За попередньою інформацією, щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу,
– зазначив Іван Федоров.
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Де розташоване село Зарічне: дивіться карту
Агенти "Атеш" пробралися до лав росгвардії у Мелітополі
Нещодавно в партизанському русі повідомили, що агенти "Атеш" вступили до лав росгвардії. Зробили це, аби знати про плани агресора.
"Росіяни навіть не підозрюють, хто є серед них. З кожним днем все більше військовослужбовців Росії переходять на правильну сторону. Ми збираємо інформацію, готуємо заходи та саботуємо накази", – наголосили партизани.