Детонувало добу, – Андрющенко поділився деталями потужних вибухів в окупованому Мелітополі

Днями у Мелітополі та селах поблизу було гучно. Перші вибухи жителі почули орієнтовно о другій годині ночі. Росіяни намагалися збити БпЛА.

Про це в етері 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що вся мелітопольська агломерація вибухає майже щодня з різним ступенем ефективності.

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Які об'єкти опинилися під атакою?

"Приліт" прийшовся по ворожому військовому складу у Михайлівці, цей населений пункт розташований трохи північніше від Мелітополя. Російський склад, зі слів Андрющенка, ліквідований.

Детонувало добу. Росіяни його навіть не намагалися загасити, бо боялися туди під'їхати,

– озвучив керівник Центру вивчення окупації.

Після того вибухи почули й в Мелітополі, але там прилетіло не по складу, а по військовій базі. Стосовно цього, як зауважив Андрющенко, складно сказати, чи це був удар, чи уламки БпЛА. Він розповів що на території мелітопольської агломерації є чимало систем ППО, адже через Мелітополь пролягає багато маршрутів.

Андрющенко додав, що там відбувається багато атак і вибухів. Таким чином виявляється розміщення російських систем протиповітряної оборони, що потім дозволяє успішно їх ліквідувати. Він нагадав, що днями ГУР знищило там ворожу РЛС.