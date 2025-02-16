Робимо все, щоб повернути теплопостачання, – мер Миколаєва про атаку

В ніч проти 16 лютого Росія атакувала Миколаїв ударними дронами типу "Шахед". Так, відомо, що противник атакував вночі об'єкт критичної інфраструктури.

Наразі деякі абоненти залишились без теплопостачання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням допис мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Дивіться також Внаслідок атаки "Шахедів" у Миколаєві спалахнула пожежа: є поранений

Ворог атакував Миколаїв

Російські війська атакували вночі об'єкт критичної інфраструктури. Сєнкевич повідомив, що деякі абоненти наразі залишились без тепла.

Від самої ночі робимо все, аби визначити об'єми проведення ремонтних робіт, щоб повернути теплопостачання у домівки містян,

– зазначив він.

Сєнкевич наголосив, що як тільки щось зміниться, то він надасть інформацію.

Нагадаємо, що вночі 16 лютого окупанти здійснили масовану атаку на Миколаїв, внаслідок чого зафіксовано пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури.

Глава Миколаївської ОВА повідомив, що там виникла пожежа, яку було оперативно ліквідовано вогнеборцями. Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків. Також пошкоджень зазнали щонайменше чотири магазини, заклад харчування та офісні приміщення.

Він вказав, що під час атаки був поранений 64-річний чоловік, його було госпіталізовано. Наразі стан постраждалого – задовільний.