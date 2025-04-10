Важка ніч: деталі ударів російських БпЛА по Миколаєву

В ніч на 10 квітня Росія вдарила ударними безпілотниками по Миколаєву. Уламки та вибухова хвиля пошкодила кілька десятків багатоквартирних будинків.

Як розповів кореспондент 24 Каналу із Миколаєва Олександр Матюшенко, це була складна ніч для міста. Окупанти вдарили "Шахедами" близько 2:45. Російська атака завдала багато збитків.

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Які наслідки удару по Миколаєву

За словами кореспондента, відомо про 11 постраждалих. Станом на ранок 10 квітня в Миколаївській ОВА повідомляли, що 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні.

Уламки безпілотників та вибухова хвиля пошкодила близько трьох десятків багатоквартирних будинків, понад 30 автомобілів, 30 гаражів та адміністративну будівлю.

Наслідки удару по Миколаєву / Фото Миколаївська ОВА

Внаслідок атаки також виникли пожежі в одній із квартир та на території гаражного кооперативу. ДСНС залучила 9 одиниць техніки та 47 рятувальників.

Був страшенний шум. Аж дім здригнувся. Сусід мій постраждав. Йому побило голову склом,

– розповіла місцева мешканка.

З самого ранку комунальники допомагають людям з побитими вікнами та перекриттям даху. Представники Миколаївської ОВА фіксують шкоду, щоб люди могли податися на програму "єВідновлення". А правоохоронці фіксують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Додамо, що попередній обстріл Миколаєва "Шахедами" стався в ніч на 6 квітня. Тоді внаслідок атаки було 4 поранених.