Вибухи у Миколаєві: ударні БпЛА атакували місто

Миколаївська область опинилася під атакою ударних безпілотників ворога вночі 6 липня. У Миколаєві пролунали вибухи.

Про це написав міський голова Сєнкевич у телеграмі. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки У Києві та низці областей – тривога: ворог атакує Україну "Шахедами"

Вибухи у Миколаєві пролунали вночі 6 липня: що сталося

Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 00:42 6 липня. Повітряні сили та монітори повідомили про фіксацію в регіоні низки ударних безпілотників російської армії.

О 01:38 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у соціальних мережах, що у місті лунають вибухи. І що загроза дронів триває.

Моніторингові спільноти зазначили, що на місто ворог скерував близько 15 "Шахедів".

Тривога на цей час тривала у більшості областей України через наліт "Шахедів". ППО працювала у Київській області, також Харків зазнав кількох ударів.

Важливо: оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.