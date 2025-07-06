Вибухи у Миколаєві: ударні БпЛА атакували місто
- 6 липня вночі Миколаївська область зазнала атаки ударних безпілотників, внаслідок чого у Миколаєві пролунали вибухи.
- На місто було спрямовано близько 15 "Шахедів", міський голова повідомив, що загроза дронів триває.
Миколаївська область опинилася під атакою ударних безпілотників ворога вночі 6 липня. У Миколаєві пролунали вибухи.
Про це написав міський голова Сєнкевич у телеграмі. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки У Києві та низці областей – тривога: ворог атакує Україну "Шахедами"
Вибухи у Миколаєві пролунали вночі 6 липня: що сталося
Повітряну тривогу у Миколаївській області оголосили о 00:42 6 липня. Повітряні сили та монітори повідомили про фіксацію в регіоні низки ударних безпілотників російської армії.
О 01:38 міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич написав у соціальних мережах, що у місті лунають вибухи. І що загроза дронів триває.
Моніторингові спільноти зазначили, що на місто ворог скерував близько 15 "Шахедів".
Тривога на цей час тривала у більшості областей України через наліт "Шахедів". ППО працювала у Київській області, також Харків зазнав кількох ударів.
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