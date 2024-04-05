Пролунало понад 60 вибухів: де на карті розташований Морозовськ, біля якого в росіян аеродром
Безпілотники вночі атакували російський Морозовськ Ростовської області, де розташований військовий аеродром росіян. Там окупанти тримають Су-34 та Су-30/35, а також Су-24, Су-24М.
Аеродром "Морозовськ" є місцем базування 559-й бомбардувального авіаційного полку Росії. Звідти Кремль атакує Схід України керованими авіаційними бомбами.
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Де розташований аеродром "Морозовськ"
Ростовська область Росії межує з Україною. Кордон між ворогами та нашою державою проходить по Луганській та Донецькій областях.
Російське місто Морозовськ розміщене орієнтовно за 265 кілометрів від Ростова-на-Дону та орієнтовно за понад 300 кілометрів від нинішньої ліні фронту по прямій.
Аеродром "Морозовськ" розміщений за 3 кілометри на південний захід від міста Морозовськ.
Де розташований Морозовськ, який атакували росіяни: дивіться відео
OSINT-аналітик MT Anderson 4 квітня 2024 року оприлюднив супутникові кадри, на яких видно, що на аеродромі перебувало 29 бойових літаків:
- 6 бомбардувальників Су-34,
- 3 винищувачі Су-30/35.
Який вигляд мав аеропорт "Морозовськ" до атаки дронів
Що відомо про вибухи в Морозовську
- Вибухи в Морозовську Ростовської області почали лунати орієнтовно на початку першої години ночі проти 5 квітня 2024 року. Росіяни написали в телеграм-каналах, що невідомі дрони спробували атакувати місцевий аеродром.
- Мешканці заявили, що у них пролунало понад 60 вибухів. У місті зникло світло.
- Згодом губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що нібито вночі вони "відбивали" масовану атаку безпілотників. За менш ніж годину вже написав про те, що нібито їхня ППО знищила понад 40 цілей ворога. Внаслідок атаки пошкоджено електропідстанцію, росіянам відновлюють світло.
- Вранці посіпака Путіна уточнив, що нібито громадяни Росії не постраждали, тільки без світла залишались орієнтовно 600 осіб. Окрім того, у 16-квартирному будинку вибито скло у кількох квартирах, на приватному обійсті пошкодило огорожу та господарські споруди. Однак про аеродром посадовець й слова не сказав.