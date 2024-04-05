Пролунало понад 60 вибухів: де на карті розташований Морозовськ, біля якого в росіян аеродром

Безпілотники вночі атакували російський Морозовськ Ростовської області, де розташований військовий аеродром росіян. Там окупанти тримають Су-34 та Су-30/35, а також Су-24, Су-24М.

Аеродром "Морозовськ" є місцем базування 559-й бомбардувального авіаційного полку Росії. Звідти Кремль атакує Схід України керованими авіаційними бомбами.

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Де розташований аеродром "Морозовськ"

Ростовська область Росії межує з Україною. Кордон між ворогами та нашою державою проходить по Луганській та Донецькій областях.

Російське місто Морозовськ розміщене орієнтовно за 265 кілометрів від Ростова-на-Дону та орієнтовно за понад 300 кілометрів від нинішньої ліні фронту по прямій.

Аеродром "Морозовськ" розміщений за 3 кілометри на південний захід від міста Морозовськ.

Де розташований Морозовськ, який атакували росіяни: дивіться відео

OSINT-аналітик MT Anderson 4 квітня 2024 року оприлюднив супутникові кадри, на яких видно, що на аеродромі перебувало 29 бойових літаків:

6 бомбардувальників Су-34,

3 винищувачі Су-30/35.

Який вигляд мав аеропорт "Морозовськ" до атаки дронів

Що відомо про вибухи в Морозовську