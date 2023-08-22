До Москви знову завітала "бавовна": на околицях столиці Росії бідкалися про гучні вибухи

У Московській області вночі 22 серпня знову лунали гучні вибухи та квітла "бавовна". Окупанти бідкалися, що місто знову начебто "атакують безпілотники".

Про це повідомляють російські ЗМІ. Крім того, внаслідок атаки на російську столицю є також пошкодження в одному з багатоповерхових будинків, передає 24 Канал.

Цікаво "Путін кинув країну" і "росіяни – ґвалтівники": в OpenStreetMap з'явилися нові топоніми Москви

На підступах до Москви знову щось відбувалося

Російські пропагандисти розповідали, що з Москви та Підмосков'я надходили повідомлення про нову атаку безпілотників і звуки вибухів. Так, їх чули жителі підмосковного Красногорська та московського району Строгіно.

Околиці Москви знову атакували невідомі БпЛА: дивіться відео

Згодом у мережі з'явилися кадри стовпа диму, що утворився на місці подій у Строгіно. Крім того, три головні московські аеропорти, зокрема "Внуково" і "Домодєдово", знову зачинили через загрозу "невідомих літальних апаратів".

У Строгіно бачили чорний стовп диму: дивіться відео

Окупанти також повідомляли й про роботу ППО у Москві. Так, мер міста Сєргєй Собянін оголосив, що на захід від Москви буцімто збили два безпілотники.

У Москві буцімто працювала російська ППО: дивіться відео

Також, за повідомленнями росЗМІ, внаслідок атаки постраждав багатоповерховий будинок у на Красногірському бульварі у Москві. Там також доповнили, що один з БпЛА нібито впав біля будівлі уряду Московської області, а інший – біля шосе.

У Москві внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка / Фото з російських телеграм-каналів

На знімках можна побачити, що з вікон повибивало москітні сітки. Також очевидці зафільмували невідомий шматок металу, схожий на частину безпілотника.

У Москві біля багатоповерхівки помітили шматок металу: дивіться відео

Зрештою прокоментували атаку в російському міноборони. Там заявили, що цієї ночі над територією Росії збили аж чотири запущені ударні безпілотники: два в прикордонній Брянській області, ще два – під Москвою.

Що кажуть очевидці про вибухи

Російські пропагандисти також спитали місцевих жителів, що саме відбувалося біля місця подій. Так, росіянка бідкалася, що вона спочатку чула "гучний бабах, дуже сильний", а потім "завили сигналізації у машинах" і вона "вибєжала з будинку".

Росіянка жалілася про атаку "безпілотника": дивіться відео

Крім того, у мережі з'явилися кадри моменту вибуху на околицях Москви. Так, небо стало червоного кольору, а після цього утворився звук вибуху.

Момент вибуху на околицях Москви: дивіться відео

У російських аеропортах обмежували прибуття рейсів

Згодом у росавіації розповіли, що рейси у московські аеропорти "Внуково" та "Домодєдово" обмежувалися для безпеки під час атаки "невідомих безпілотників". Зокрема, в організації наголосили, що 9 рейсів перенаправили на запасні аеропорти.

Наразі ж представники росавіації сказали, що зараз "усі повітряні гавані столиці" та аеропорт "Жуковський" нібито працюють у штатному режимі.

Нещодавно у Москві також зачиняли аеропорти через "атаку"