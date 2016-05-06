На Москву летіли десятки БпЛА, масований удар по Одесі та Харкову: хронологія 1167 дня війни

Окупанти продовжують наступати на кількох ділянках фронту, отримуючи стійку відсіч від українських воїнів. Не припиняють загарбники і терор цивільного населення, завдаючи по ньому ударів ракетами і дронами.

Про обстановку на фронті, просування ворога та успіхи Сил оборони, чергові обстріли та їх наслідки, події в міжнародній політиці – розповідає 24 Канал.

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