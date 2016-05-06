На Москву летіли десятки БпЛА, масований удар по Одесі та Харкову: хронологія 1167 дня війни
Окупанти продовжують наступати на кількох ділянках фронту, отримуючи стійку відсіч від українських воїнів. Не припиняють загарбники і терор цивільного населення, завдаючи по ньому ударів ракетами і дронами.
Про обстановку на фронті, просування ворога та успіхи Сил оборони, чергові обстріли та їх наслідки, події в міжнародній політиці – розповідає 24 Канал.
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Нещодавно ворог передислокував бригади з Новопавлівського та Запорізького напрямків на Торецький і Покровський. Росіяни прагнуть вийти до Констянтинівки, захопити Покровськ і Мирноград. Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей. 59-річний та 44-річний чоловіки зазнали гострої реакції на стрес. Російські війська продовжують наступальні операції на різних напрямках, зокрема в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Геолокаційні кадри свідчать про просування російської армії в районі Вовчанська, Торецька та на Новопавлівському напрямку. У Курській області Росії оголосили евакуацію прикордонного селища Глушково у зв'язку з "ускладненням ситуації". Варто зазначити, що селище Глушково розташоване за сім кілометрів від російсько-українського кордону. Раніше російські воєнкори повідомляли про спроби українських сил піти у наступ на Курщині. У Генштабі тим часом підтвердили удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області. Російські ЗМІ повідомили, що безпілотники масовано атакували одразу кілька російських регіонів. Жителі Липецької області пишуть про активну роботу ППО, "червоний рівень" небезпеки також оголосили в Рязанській, Тамбовській та Тульській областях. За даними моніторингових каналів загроза БпЛА зберігається в Астраханській, Нижегородській, Тверській та Смоленській областях. Однак, як повідомляють самі росіяни, основною ціллю безпілотників стала Москва та область. У московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський ввели тимчасові обмеження на роботу. Мер Москви повідомляє про збиття 19 дронів у Підмосков'ї. Усі вони летіли на Москву, постраждалих немає. Уламки одного з БПЛА потрапили до житлового будинку на Каширському шосе в Москві, повідомляють місцеві жителі. Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви з інших міст, тимчасово перенаправлені на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода та Санкт-Петербурга через обмеження у роботі столичних повітряних гаваней. Дві години Харків перебував під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний. Станом на 06:00 відомо про 2 постраждалих. Гостру реакцію на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка. Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники.
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На Курщині оголосили про евакуацію прикордонного Глушково
У Москві зачинялися аеропорти через атаку БпЛА
Харків перебував під масованою атакою
Росія атакувала безпілотниками Одещину: є жертва
В одному з будинків знайдено тіло загиблої людини.
Додаткова інформація щодо постраждалих уточнюється.
Нещодавно ворог передислокував бригади з Новопавлівського та Запорізького напрямків на Торецький і Покровський.
Росіяни прагнуть вийти до Констянтинівки, захопити Покровськ і Мирноград.
Кількість постраждалих внаслідок ворожих ударів по Харкову збільшилась до 4 людей.
59-річний та 44-річний чоловіки зазнали гострої реакції на стрес.
Російські війська продовжують наступальні операції на різних напрямках, зокрема в Харківській, Донецькій та Запорізькій областях.
Геолокаційні кадри свідчать про просування російської армії в районі Вовчанська, Торецька та на Новопавлівському напрямку.
У Курській області Росії оголосили евакуацію прикордонного селища Глушково у зв'язку з "ускладненням ситуації".
Варто зазначити, що селище Глушково розташоване за сім кілометрів від російсько-українського кордону.
Раніше російські воєнкори повідомляли про спроби українських сил піти у наступ на Курщині. У Генштабі тим часом підтвердили удар по пункту управління ворожими підрозділами БпЛА у районі населеного пункту Тьоткіно Курської області.
Російські ЗМІ повідомили, що безпілотники масовано атакували одразу кілька російських регіонів. Жителі Липецької області пишуть про активну роботу ППО, "червоний рівень" небезпеки також оголосили в Рязанській, Тамбовській та Тульській областях.
За даними моніторингових каналів загроза БпЛА зберігається в Астраханській, Нижегородській, Тверській та Смоленській областях.
Однак, як повідомляють самі росіяни, основною ціллю безпілотників стала Москва та область.
У московських аеропортах Внуково, Домодєдово, Шереметьєво та Жуковський ввели тимчасові обмеження на роботу.
Мер Москви повідомляє про збиття 19 дронів у Підмосков'ї.
Усі вони летіли на Москву, постраждалих немає. Уламки одного з БПЛА потрапили до житлового будинку на Каширському шосе в Москві, повідомляють місцеві жителі.
Щонайменше 10 літаків, що летіли до Москви з інших міст, тимчасово перенаправлені на посадку в аеропорти Нижнього Новгорода та Санкт-Петербурга через обмеження у роботі столичних повітряних гаваней.
Дві години Харків перебував під масованою атакою ворожих бойових дронів. За цей час зафіксовано 17 влучань по місту. Під ударами були чотири райони Харкова – Шевченківський, Київський, Холодногірський та Індустріальний.
Станом на 06:00 відомо про 2 постраждалих. Гостру реакцію на стрес зазнали 71-річний чоловік та 52-річна жінка.
Внаслідок російського удару по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують наші рятувальники.