Усі аеропорти Москви зачиняли, у Підмосков'ї – пожежі: що коїлося у Росії уночі 20 липня

У ніч проти 20 липня мешканців російської столиці та її передмістя мучило безсоння. Українські безпілотники влаштували для них чергову "бавовну".

Атака дронів на Москву та область розпочалася ще увечері 19 липня. Через загрозу в усіх аеропортах столиці країни-агресорки – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково та Жуковському – тимчасово запровадили обмеження на польоти, передає 24 Канал.

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Що коїлося у Москві та області у ніч проти 20 липня?

Уночі Москву та Підмосков'я продовжувало трясти від вибухів. Станом на пів третьої ночі мер міста Собянін повідомляв про збиття над регіоном 19 безпілотників.

Крім того, він підтвердив падіння уламків дрона в Зеленограді, кадри з якого розлетілися мережею.

Жителі Зеленограда активно знімали на відео атаку на своє місто з квартир, а також із вулиць. Вони скаржилися, що вибухи лунають беззупинно.

Довідка: Зеленоград – місто, яке є адміністративним округом у складі Москви. Воно розташоване приблизно за 37 кілометрів на північний захід від центру російської столиці, між самою Москвою та містом Хімки, неподалік Ленінградського шосе.

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