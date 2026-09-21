Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України Прорвали чотири кільця ППО: підполковник ЗСУ оцінив нещодавні удари по Москві
21 вересня, 15:32
2

Прорвали чотири кільця ППО: підполковник ЗСУ оцінив нещодавні удари по Москві

Петро Синєокий

Сили оборони України від початку року здійснили щонайменше 91 атаку по різних російських нафтопереробних підприємствах. Найважливіше, що вдається долітати навіть до Москви, яка є особливо захищеною.

Про це 24 Каналу розповів підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва Командування Сил ТрО Тарас Березовець. За його словами, українським дронам фактично вдалося прорвати 4 кільця ППО Москви. Це надзвичайно серйозний результат.

Україна суттєво розвинула власні безпілотники

Як наголосив Березовець, Україні вдалося наростити виробництво безпілотників, щоб атаки по Росії стали по-справжньому масованими. Іноді в таких ударах беруть участь сотні, а подекуди й навіть під 1 000 різних дронів. Також до атак залучають і крилаті ракети.

Звісно, росіяни збивають значну частину засобів. Але фізично все вони збити неспроможні. Тут також маємо подякувати нашим західним союзникам – насамперед США, Франції та іншим державам, які надають важливу інформацію,
– зазначив Березовець.

Підполковник ЗСУ прокоментував нещодавні удари по Москві: дивіться відео 24 Каналу

Безпосередньо удари по нафтопереробних заводах створюють проблеми для росіян. Цікаво, що до початку таких ударів Росія займала близько 11% світового ринку виробництва дизеля. Тепер для них все значно складніше.

Те, що російський уряд був змушений ввести ембарго на вивезення дизелю аж до 31 січня 2027 року — це прямий позитивний сигнал того, що росіяни потерпають від нестачі дизеля, який критично важливий для постачання їхнім збройним силам,
– підкреслив Березовець.

Додамо, 20 вересня Сили оборони України вдарили по Московському нафтопереробному заводі. Там переробляють понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Загалом упродовж цього місяця вдалося паралізувати близько 14% потужностей ворога з нафтоперероблення.

Пов'язані теми:

Україна – Росія Удари по НПЗ Росії Проблеми росіян через війну