Круглі очі і давай тікати: чого вартий російський "патріотизм" після атак Москви

Вибухи в московському бізнес-центрі можуть вдарити по Путіну як гаранту стабільності та безпеки Росії. Самі ж росіяни досі відтворюють пропагандистські штампи, однак не готові підкріплювати свою віру діями.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, вибухи в Москві допоможуть росіянам зрозуміти реальне становище їхньої країни в цій війні.

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Чого можна досягти вибухами на Росії

Зеленський сказав дуже правильні слова. Це перевірена історією істина: якщо країна розпочинає війну, вважаючи себе непереможною, то врешті решт війна повертається на її територію.

"Росіяни ж вважають, що "спеціальна військова операція" триває десь далеко від них і що Україна ледь-ледь тримається й незабаром вони переможуть. А коли почнуться вибухи в Москві та інших великих містах, до них дуже повільно, але почне доходити, що війна триває", – розповів Гетьман.

Зараз росіяни продовжують розповідати свою маячню про те, що весь світ напав, а вони захищаються. Навряд чи від вибухів у російських містах вони перестануть думати інакше, але панічні настрої та недовіра до свого керівництва в них посиляться.

"Нам не потрібно, щоб росіяни почали масово переходити на наш бік. Достатньо, щоб вони припинили підтримувати дії своєї влади", – переконаний військовий експерт.

Чи готові росіяни втілювати гасла в життя

Показовим, на думку Гетьмана, можна вважати репортаж одного з російських журналістів, який питав у респондентів, на що вони готові заради батьківщини. У відповідь почали лунати шаблонні "дєди воєвалі", "я би отдал свою жизнь", "я пошол би на НАТО".

На це журналіст відповідав пропозицією записати цих людей в першу чергу мобілізації, щоб вони могли втілити свої слова в життя. Після цієї пропозиції всі респонденти перелякано тікали, і лише один визнав, що не готовий воювати.

Олексій Гетьман про те, чи вплинуть на росіян вибухи в Москві: дивіться відео

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