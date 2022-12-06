"Бавовна" в Брянську: з'явилися кадри пожежі після прильотів по нафтобазі

В Росії знову курять у недозволених місцях. Саме тому виникла пожежа на нафтобазі "Слава" в російському Брянську.

Як красиво все горіло у ніч проти 6 грудня, показали у мережі. Курили росіяни також на аеродромі в Курську.

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Що відбувається у Брянську

Наліт на комбінат, який розміщений за 80 кілометрів від кордону Росії та України, стався сьогодні (6 грудня – 24 канал) вночі. На територію залетіли приблизно два безпілотники — вони впали і вибухнули за три метри від резервуарів з дизельним паливом,

– заявили пропагандисти.

За їхніми даними, резервуари з пальним нібито були порожні.

Як палала нафтобаза в російському Брянську: дивіться відео

Пожежа в Брянську / Фото росЗМІ

Також росЗМІ пригадали, що ця база вже палала 30 листопада. Мовляв, тоді, за даними пропаганди, загорілось три резервуари. Очевидно, "бавовнятко" вподобало її та буде приходити часто.

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