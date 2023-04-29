"Бавовна" на нафтобазі в Севастополі: красиві фото та відео, як "воно горить"

У тимчасово окупованому Криму 29 квітня спалахнула пожежа на нафтобазі ворога Козачій бухті. Площа пожежі складає приблизно 1000 квадратних метрів. Її намагаються ліквідувати вже понад 5 годин.

У мережі поширюють фантастичні та дещо апокаліптичні фото та відео пожежі, передає 24 Канал.

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Відомо, що приблизно о 04:20 29 квітня в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух, а через хвилину – ще один. Після цього на нафтобазі у Козачій бухті виникла масштабна пожежа, стовп диму від якої бачать жителі усіх районів міста.

У соцмережах пишуть, що місцеві починають панікувати, але так звана влада не збирається проводити евакуацію та проводить заміри повітря, щоб довести, що все безпечно. Наразі на місці інциденту працюють 18 команд пожежників, ситуацію "контролюють" представники місцевої окупаційної влади.

У соцмережах почали з'являтися чисельні відео і фото масштабної пожежі. На них видно, що горить значна територія і вогонь від пожежі підіймається високо над містом.

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Пожежу намагаються приборкати вже 5 годин / Фото із соцмереж

Згодом окупанти таки визнали, що у захопленому Севастополі сталася "бавовна" на об'єкті, який не призначений для цивільних. Із заяв ворога можна зробити висновок, що "бавовна" завітала на військовий об'єкт. Можна припустити, що це пальне було призначено для військової техніки.

До речі окупанти заявили, що планують загасити пожежу ближче до 18:00. Резервуари, що розташовані поруч із палаючими цистернами, постійно охолоджують.