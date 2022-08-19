Росіяни знову атакували Нікопольський район: є руйнування, серед постраждали 18-річна дівчина
19 серпня 2022 , 16:45Читать новость на русском
Джерело:Валентин Резніченко
Російські загарбники знову атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області. На жаль, є постраждалі.
В обід 19 серпня у житлові квартали Марганця прилетіли 5 снарядів з російської ствольної артилерії.
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Що відомо про постраждалих
За попередніми даними, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обох госпіталізували до лікарні.
Крім цього, у місті є руйнування будівель. З ладу вивели лінію електропередач.
Також ворог вдарив по Мирівській громаді
Крім Марганця, росіяни обстріляли й Мирівську громаду. Наслідки атаки з’ясовуються.
- Нагадаємо, що вночі окупанти також обстріляли Нікополь. По центру Нікополя росіяни запустили 10 снарядів зі ствольної артилерії.
- Пошкоджень зазнали до 20 багатоповерхівок, десятки магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка. Також вкотре обстріляли лінію електропередач. На щастя, минулося без втрат серед населення.
- Загалом вночі російські війська накрили своїм вогнем одразу 3 райони Дніпропетровщини. Мовиться про Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. На жаль, є загиблий в Апостолівській громаді.
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