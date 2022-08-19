Росіяни знову атакували Нікопольський район: є руйнування, серед постраждали 18-річна дівчина

Російські загарбники знову атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області. На жаль, є постраждалі.

В обід 19 серпня у житлові квартали Марганця прилетіли 5 снарядів з російської ствольної артилерії.

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Що відомо про постраждалих

За попередніми даними, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обох госпіталізували до лікарні.

Крім цього, у місті є руйнування будівель. З ладу вивели лінію електропередач.

Також ворог вдарив по Мирівській громаді

Крім Марганця, росіяни обстріляли й Мирівську громаду. Наслідки атаки з’ясовуються.

Нагадаємо, що вночі окупанти також обстріляли Нікополь. По центру Нікополя росіяни запустили 10 снарядів зі ствольної артилерії.

Пошкоджень зазнали до 20 багатоповерхівок, десятки магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка. Також вкотре обстріляли лінію електропередач. На щастя, минулося без втрат серед населення.

Загалом вночі російські війська накрили своїм вогнем одразу 3 райони Дніпропетровщини. Мовиться про Криворізький, Синельниківський та Нікопольський. На жаль, є загиблий в Апостолівській громаді.

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