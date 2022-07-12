"Усе очевидно": як у Новій Каховці місцеві реагують на брехню росіян про "детонацію селітри"

Українські військові ввечері 11 липня завдали удару по російському складу боєкомплектів в окупованій Новій Каховці. Водночас росіяни брешуть, що там "детонує селітра", а не боєприпаси. Як місцеві реагують на цю брехню – читайте у статті.

Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він каже, що місцеві розуміють, що то були склади боєкомплектів і не вірять брехні окупанатам.

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За його словами, є місцеві, які засмутилися від цього удару ЗСУ, але це насправді колаборанти.

"Навіть вони (колаборанти) про "селітру" нічого не кажуть, бо всім навіть з відео зрозуміло, що це були склади боєкомплектів. Селітра не спричинила б вибух такої сили", – зізнається активіст.

Молчанов додав, що про "допомогу" фермерам мова взагалі йти не може, адже окупанти лише все грабують.

Було очевидно, що це саме снаряди, які від детонації вибухали прямо в польоті. А про “селітру” говорять лиш російські видання, бо люди там не перевіряють інформацію,

– заявив активіст.

Додамо, що інформацію про ліквідацію зброї підтвердив і радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань. Він зазначив, що у квартирах місцевих мешканців повилітали вікна, але ті все одно радіють. Адже удари по об'єктах загарбників означають, що українські військові вже близько до окупованого міста.

Сергій Хлань зазначив, що якщо в Таврійську після влучання в склади росіяни намагалися розповсюдити брехню, що "нічого там не було", то з Новою Каховкою так не вийде. За його словами, все місто та передмістя точно знають, чули й бачили, що прилетіло у склад боєприпасів. Більше про це – читайте у пості радника.

Що відомо про удари по складах у Новій Каховці

За словами Володимира Молчанова, Нова Каховка стала штабом російської 49-ої армії, яка опікується наступом на всіх південних напрямках.

"Перші удари по передовому штабу та складі росіян у Таврійську нанесли 8 липня. Там кілька годин ще детонували снаряди. "Це була “прелюдія", – жартує він.

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Активіст зазначив, що вже 11 липня ЗСУ влучили у склади окупантів у Новій Каховці, де вони зайняли СТО. Там росіяни також ремонтували військову техніку.

Там було щонайменше 200 штук снарядів до РСЗВ, це видно по відео. А основна сила вибуху – це, певно, резервуари за пальним,

– вважає Молчанов.

Він каже, що цьому дуже зраділи місцеві з Нової Каховки. Але проблема в тому, що там поруч є приватні будинки та багатоповерхівки, де винесло всі вікна та шибки.

Молчанов про знищення складів у Новій Каховці та реакцію місцевих: