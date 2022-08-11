Вибухи у Новофедорівці: Арестович розповів, скільки аеродромів залишилося в окупантів в Криму

Олексій Арестович заявив, яка орієнтовна кількість аеродромів досі є в Криму. Мовиться про ті, на яких росіяни тримають військові літаки.

Відповідну інформацію він озвучив ввечері 10 серпня. Перед цим Арестович озвучив кількість ворожих літаків, які базувались у "Саках" на момент вибуху.

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Арестович сказав, скільки аеродромів є в Криму

Ще п'ять (мовиться про аеродроми – 24 канал), на яких є авіація противника,

– запевнив радник Андрія Єрмака.

Також він пояснив, що всі вони, а також чорноморський флот – це потенційні мішені.

"Чекайте, хлопці. Все тільки починається в Криму та всіх інших місцях", – сказав Арестович.

Радник глави Офісу Президента сказав, що ми завжди були впевнені в перемозі. Натомість пригадав, що у так званих "нейтральних" росіян та "патріотів" починає закрадатися думка, що війна може закінчитись не так, як їм обіцяли. І найближчими днями в росіян буде багато приводів у цьому переконатись.

Олексій Арестович нагадав, що не можна просто прийти та вбивати інших людей. Він запевнив, що Україна це буде доводити до кінця.

Коротко про вибухи в Криму

9 серпня у Новофедорівці пролунали вибухи. Згодом повідомили, що це трапилось на аеродромі в Саках.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог втратив 9 літаків. Олексій Арестович пояснив, що там загалом базувалось 26 повітряних суден.

Також радник глави ОП пояснював, що окупанти написали про 60 загиблих та важкопоранених на аеродромі. За словами Арестовича, там росія втратила авіаполк.

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