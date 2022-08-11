Вибухи у Новофедорівці: Арестович розповів, скільки аеродромів залишилося в окупантів в Криму
Джерело:"Фейгин LIVE"
Олексій Арестович заявив, яка орієнтовна кількість аеродромів досі є в Криму. Мовиться про ті, на яких росіяни тримають військові літаки.
Відповідну інформацію він озвучив ввечері 10 серпня. Перед цим Арестович озвучив кількість ворожих літаків, які базувались у "Саках" на момент вибуху.
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Арестович сказав, скільки аеродромів є в Криму
Ще п'ять (мовиться про аеродроми – 24 канал), на яких є авіація противника,
– запевнив радник Андрія Єрмака.
Також він пояснив, що всі вони, а також чорноморський флот – це потенційні мішені.
"Чекайте, хлопці. Все тільки починається в Криму та всіх інших місцях", – сказав Арестович.
Радник глави Офісу Президента сказав, що ми завжди були впевнені в перемозі. Натомість пригадав, що у так званих "нейтральних" росіян та "патріотів" починає закрадатися думка, що війна може закінчитись не так, як їм обіцяли. І найближчими днями в росіян буде багато приводів у цьому переконатись.
Олексій Арестович нагадав, що не можна просто прийти та вбивати інших людей. Він запевнив, що Україна це буде доводити до кінця.
Коротко про вибухи в Криму
- 9 серпня у Новофедорівці пролунали вибухи. Згодом повідомили, що це трапилось на аеродромі в Саках.
- Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог втратив 9 літаків. Олексій Арестович пояснив, що там загалом базувалось 26 повітряних суден.
- Також радник глави ОП пояснював, що окупанти написали про 60 загиблих та важкопоранених на аеродромі. За словами Арестовича, там росія втратила авіаполк.
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