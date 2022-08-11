Україна має повне право завдавати удари по військових цілях у Криму, – Міноборони Британії

Усе частіше міжнародні партнери обговорюють право України на потенційні атаки по військових цілях ворога у Криму. Ще активніше це питання підіймають на тлі вибухів поблизу Саків, які стались 9 серпня.

Наприклад, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес переконаний, що Україна має цілковите право атакувати військові об'єкти ворога у Криму. А все тому, що наша держава має право обороняти свої території.

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Недопалок тут ні до чого

Передовсім Уоллес зробив наголос на вибухах на аеродромі "Саки", що сколихнули окупантів 9 серпня. Він підкреслив, що у Міноборони "значною мірою відкинули" більшість аргументів з російської сторони. У відомстві зазначили, що відповідний об'єкт – "законна мета" для українців.

Він також звернув увагу на певну невідповідність свідченням росіян. Що відбувається на регулярній основі. Так, кадри двох одночасних вибухів свідчать про те, що вони стались не один біля одного. Тож, переконаний Уоллес, причиною цього був явно не необачно викинутий недопалок.

Україна має право атакувати ворога

Міністр нагадав, що росія вдерлась на територію України у 2014 році і повторила це у 2022. А це означає, що наша держава, згідно зі статтями ООН, має цілковите право на захист своєї території.

Тож немає жодних обмежень, які б діяли для нашої держави. ЗСУ мають право використовувати важке озброєння, яке дозволить не лише повернути території України, а й цілком і повністю відтіснити окупантів.

І ця авіабаза використовувалась російськими впс для бомбардування українських цілей. Тож я думаю, що це була законна ціль,

– підкреслив він.

У Криму ще достатньо ворожих аеродромів

Олексій Арестович під час ефіру з Марком Фейгіним розповів, що у росіян залишилось ще кілька аеродромів у Криму. Їх п'ять, і на них окупанти зберігають свою авіацію, якою атакують українців.

Водночас радник глави ОП зробив слушне зауваження. Він зазначив, що чорноморський флот – ще одна потенційна мішень. Тож ворогові потрібно бути готовим, що і до нього дістануться.

Арестович також зазначив, що "нейтральні" росіяни, а також "патріоти" країни-агресорки вже висловлюють сумніви щодо перемоги. Вони не бачать здобутків, обіцяних у кремлі. Але найближчими днями, наголошує він, на ворога очікує ще більше причин задуматись про поразку.

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