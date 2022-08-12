Удар по ворожій авіабазі в Криму приніс Україні кілька важливих перемог, – Guardian

росіяни у Криму отримали не лише втрати техніки і живої сили. Це також удар для кремлівської пропаганди.

Про це мовиться у британському виданні Guardian. Поблизу Саків, у селищі Новофедорівка, 9 серпня знищили авіабазу окупантів.

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Цифра літаків, які втратили загарбники, наразі невідома. Хоча за попередніми висновками, їх 9. Це значна втрата для росії.

Паніка серед росіян

Guardian зазначили, що це не перша атака по росіянах у Криму, але вона є визначною, бо відбулася за приблизно 200 кілометрів за лінією фронту. Крім цього, свідками стали безліч людей, які відпочивали на пляжі. На відео, які зробили очевидці, видно, як росіяни поспішно залишають свої шезлонги.

Російська громадськість може по-різному сприймати війну в Україні, але новини про невдачі їх деморалізують. Знищення бойових літаків у Саках за масштабом прирівнюватиметься до затоплення крейсера "Москва". Паніку серед росіян посилять розповіді тих, хто під час вибухів перебував у Криму,

– написало видання.

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У Guardian сказали, що Україна не стверджує однозначно про причетність до вибухів. Видання вважає – таку неясність зберігають, щоб повторити успіх у майбутньому. Атака була точною, а це означає потужну роботу місцевої розвідки. У будь-якому випадку історія викликає велике занепокоєння у росіян.

Короткотермінова мета

Аналітик Королівського інституту оборони Джастін Бронк зазначив, що основне військове значення нападу полягало не в кількості знищених літаків, а в впливі на відчуття безпеки. За його словами, військово-повітряні сили росії "будуть менш впевнені у своїх можливостях захисту сил у межах кількох сотень кілометрів від лінії фронту" і працюватимуть над збільшенням кількості оборонного обладнання.

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Короткостроковою метою, як зазначили у Guardian, є спробувати здійснити широкий контрнаступ до осені, щоб вибити російські війська з Херсона. Україна прагне послабити росіян на Півдні.

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