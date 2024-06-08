У Новошахтинську знову вибухи: росіяни скаржаться на атаку дронів

У ніч проти 8 червня у російському Новошахтинську Ростовської області прогриміли вибухи. Окупанти заявили про атаку дронів.

Про серію вибухів у Новошахтинську повідомили пропагандисти, передає 24 Канал. До речі, напередодні в цьому місті Ростовської області горів НПЗ.

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Вибухи в Новошахтинську

Вночі 8 червня ворожі ЗМІ написали, що в Новошахтинську знову прогриміли вибухи. За словами пропагандистів, було чути три вибухи.

Згодом губернатор Ростовської області Васілій Голубєв заявив, що о 00:30 в районі Новошахтинська нібито відпрацювала "Пе-Ве-О". Голубєв марив, що буцімто "наслідків на землі немає".

Дрони атакували Новошахтинський НПЗ