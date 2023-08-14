Атакували "Шахедами" та "Калібрами": все, що відомо про комбіновану атаку Одеси у ніч 14 серпня

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 14 серпня ворог бив по Одещині дронами та крилатими ракетами.

24 Канал в одному матеріалі зібрав усе, що потрібно знати про цю атаку. Коли та скільки повітряних цілей випустили росіяни, що відомо про постраждалих та якими могли бути цілі ворога – читайте далі.

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Атакували у три хвилі

Почнімо з того, що повітряну тривогу для одеситів увімкнули близько 1 ночі. Тоді повідомляли, що регіон під загрозою атаки дронами-камікадзе. А вже через якісь 10 – 15 хвилин стало відомо, що лунають вибухи в Одесі.

Орієнтовно 01:43 Повітряні сили повідомили мешканців області, що існує також ракетна загроза. Тоді моніторингові канали писали, що росіяни випустили ще й "Калібри". І вже ближче до 2 ночі вибухи чули як у самій Одесі, так і в області.

Станом на 02:25 був відбій повітряної тривоги, але він був коротким. О 02:43 сирени знову сповістили про загрозу. Цього разу йшлося про повторення атаки дронами-камікадзе. І тоді теж писали ЗМІ про те, що в регіоні чути вибухи.

Лиш о 03:23 в Одеській області були відбої. І вже до ранку жодних загроз з неба для мешканців і гостей регіону не було.

Наслідки нічної атаки 14 серпня по Одесі / Фото "Суспільне", з мережі

Скільки "Шахедів" і "Калібрів" випустили

Зранку в ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" поділилася актуальною інформацією. За її словами, ворог випустив відразу 15 "Шахедів" і 8 "Калібрів". Спікерка зазначила, що всі повітряні цілі вдалося збити нашим силам ППО.

Водночас вона наголосила на підступності росіян. Вони прагнули бити по середмістю Одеси. Власне, тому ракети доводилося збивати над містом, житловими кварталами.

Наталія Гуменюк зауважила, що не виключає ймовірності, що окупанти прагнули бити по портовій інфраструктурі. Власне, слід врахувати той факт, що "Шахеди" майже завжди заходять з акваторії Чорного моря, як і ті ж "Калібри". Попри це, у ніч проти 14 серпня наші сили ППО відпрацювали на відмінно та збили всі повітряні цілі ворога.

У місті спалахнула пожежа після атаки: дивіться відео

Що відомо про наслідки

Близько 3 ночі глава ОВА Олег Кіпер поділився актуальною інформацією. Тоді він зазначив, що спалахнуло кілька пожеж внаслідок падіння уламків. Крім того, вибуховою хвилею на будинках вибито вікна.

Місцева влада вже зранку зазначила, що окупанти спрямували ракети по середмістю Одеси. Відомо, що уламки пошкодили гуртожиток одного з навчальних закладів, а також супермаркет. Крім того, вибухова хвиля понищила вікна та балкони, припарковані поблизу автомобілі. Також спалахнули дві пожежі.

Уламки влучили у гіпермаркет, через що він згорів: дивіться відео

В ефірі телемарафону речниця ОК "Південь" додала, що ліквідацією двох пожеж займаються вогнеборці. Одна з них спалахнула у гіпермаркеті, на який упали уламки.

Зокрема від падіння уламків ракети сталася пожежа в гіпермаркеті. Зрозуміло, що наслідки і те, що ви бачите, – наслідки самої пожежі. Поранень люди зазнали від вибухової хвилі і падіння тих предметів, які були у супермаркеті,

– уточнила вона.

Ось що залишилося від гіпермаркету: дивіться відео

В якому стані постраждалі

Отже, Олег Кіпер ще о 3 ночі повідомляв, що поранень зазнали троє людей. А от зранку Наталія Гуменюк детальніше розповіла про них. За її словами, мовиться про співробітників гіпермаркету. Двох із них госпіталізували. Третій від госпіталізації відмовився.

На ракетний і дроновий терор відреагував глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він написав: "Одеса. Удари по цивільних об‘єктах, по магазину… Коментарі зайві. Росіяни – божевільні терористи".

Де ще лунали вибухи тієї ночі

Зауважимо, що близько 02:20 вибухи пролунали також у Запоріжжі. Тоді повідомляли, що ворог атакує місто балістикою. Ймовірно, переробленими ракетами С-300, запущеними з окупованих територій.

Зранку секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів про ситуацію в місті. За його словами, станом на ранок 14 серпня вона стабільна. Він додав, що у нормі всі комунальні системи. Також у штатному режимі працюють всі міські служби.

Вночі атакували Херсон

Інформацією про це поділився глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, окупанти близько 02:00 вкотре атакували житлові квартали Херсона.

Внаслідок цього двоє чоловіків – 48 та 44 роки – зазнали важких поранень. Також у 85-річної жінки травми середнього ступеня тяжкості. Їх усіх ушпиталили до лікарень.