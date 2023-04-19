В Одесі відразу після тривоги пролунали вибухи: була атака безпілотників
Вночі 19 квітня в Одесі пролунали вибухи. Попередньо, працювало ППО. Регіон з Півдня ворог атакував "Шахідами".
Вночі 19 квітня в Одеській області оголосили повітряну тривогу. Після сирени у місті пролунали вибухи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу.
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Що відомо про вибухи в Одесі
Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у своєму телеграм-каналі опублікував стікери, які натякають на успішну роботу ППО. Він такого записав голосове повідомлення, у якому закликав одеситів довіряти лише перевіреним джерелам.
Також Братчук наголошує на тому, що не варто фотографувати наслідки ворожої атаки, чи роботу ППО. Оскільки такі знімки можуть допомогти ворогу.
У Monitor повідомили о 1:51, що ракета, або фальш-ціль летить у напрямку Одещини. Згодом сповістили про роботу ППО. Як виявилося, було збито БпЛА.
Також пишуть про те, що у напрямку Одеси рухалися ще декілька безпілотників Росії.
Місцеві ЗМІ повідомляли, що ворожі цілі перебували у повітрі. "Радимо не підходити до вікон, бо літають низько", – йшлося у повідомленнях.
Журналісти Суспільного о 02:13 повідомили про повторні вибухи у місті. Згодом моніторингові телеграм-канали повідомили, що є збиті та не збиті цілі ворога. Втім, закликали дочекатись офіційної інформації і не поширювати фото та відео ймовірних влучань. О 3 ночі пролунав відбій повітряної тривоги.
Зауважимо, що сигнал повітряної тривоги також лунав на Запоріжжі та у Дніпропетровській області. Її оголошували через активність тактичної авіації в Азовському морі. На щастя, обійшлося без пусків.
Вибухи у Чорноморську
Регіональні ЗМІ пишуть про вибухи Чорноморську. Зазначають, що там працює ППО.
У Monitor також пишуть про те, що тактична авіація ворога активна над Азовським морем.
Ворожі дрони атакували Запорізьку область
У вівторок, 18 квітня, у Запорізькій області збили 6 дронів-камікадзе "Шахід".
У Повітряному командуванні "Схід" повідомили, що підрозділами зенітних ракетних військ та мобільними вогневими групами повітряного командування знищено 7 ворожих БпЛА, з них 6 дронів-камікадзе типу "Shahed-136". В районі Запоріжжя знешкоджено 6 безпілотників, ще один дрон ОТР "Орлан-10" – збили на околицях Дніпра.