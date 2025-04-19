Давно не використовували ці ракети, – в УДА "Південь" розповіли деталі потужної атаки по Одесі

Вночі 19 квітня в Одеській області лунав сигнал повітряної тривоги. Напередодні ввечері окупанти вдарили по Одещині ракетами. Це була дуже потужна атака.

Ворог застосував 8 ракет різного типу. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Остаточно відомо про те, що це були 3 балістичні ракети. Ми говоримо про "Іскандер-М". Також про 3 ракети Х-31П. Ми говоримо про те, що дуже давно росіянами не використовувалися ракети "Онікс". Їх було дві. Зрозуміло, запущені з території тимчасово окупованого Криму", – сказав він.

На жаль, було пошкоджено фермерські господарства. Там було влучання в ангари, де зберігалася солома. Росіян хтось намагався навести на якісь цілі. Однак головне, що немає загиблих, постраждалих.

Також сьогодні вночі були "Шахеди". На Одещині лунали сигнали повітряної тривоги. Знову відбувалися справжні повітряні бої. Працювали системи ППО, мобільні вогневі групи. 11 "Шахедів" було знищено, зокрема, на Півдні. Більшість була знищена у небі над Одещиною,

– повідомив речник.

Ворог атакує Південь

Сергій Братчук зазначив, що ворог не залишає Одеську область поза увагою, як і весь Південь. Загарбники здійснюють атаки ракетами, "Шахедами" на Херсонщину, Миколаївщину. На жаль, по Херсону також прилітають КАБи. Загарбники тримають Придніпровський напрямок у постійній напрузі.

Щодня є удари по Херсону, по нашій прибережній зоні на правому березі, по громадах, які розташовані біля Дніпра. Ворог намагається бити по критичній цивільній інфраструктурі, зламати українську стійкість, переконати людей виїхати звідти, щоб у такий спосіб створити для себе зону, де не буде людей, можливо, навіть українських оборонців. Росіяни на це сподіваються,

– пояснив він.

Мета окупантів зрозуміла. Це атаки на наші дніпровські острови, що ворог періодично намагається робити. Росіяни роблять спроби вийти на правий берег, однак загарбникам це не вдається.