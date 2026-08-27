Багатогодинний терор: в Одеській райраді розповіли про наслідки нових ударів Росії

Російські окупанти влаштували тривалу атаку на Одещину, випустивши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок ворожих ударів постраждали цивільні та інфраструктура.

Депутатка Одеської районної ради Валентина Шульц розповіла 24 Каналу про наслідки багатогодинного ворожого обстрілу регіону. За її словами, окупанти понад 7 годин поспіль завдавали ударів по цивільних та логістичних об'єктах.

Які наслідки атаки для цивільних об'єктів та людей

Внаслідок атаки поранення отримали троє осіб, вони перебувають у стані середньої важкості. Серйозних пошкоджень зазнав Чорноморський коледж, де вибито скління та потрощено меблі, а також вкотре росіяни поцілили в елеватор.

На місцях прильотів працюють комунальники, психологи, а також представники місцевої влади, які допомагають мешканцям,

– озвучила Шульц.

Вона пояснила, що процедура відшкодування передбачає обов'язковий акт обстеження пошкодженого майна. Процес відбувається через місцеві адміністрації.

Міжнародні фонди дуже швидко надають плівку, фанеру, а також допомагають з відновленням вікон,

– запевнила Шульц.

Для тих, чиє житло зруйноване, діє програма відселення (в інше житло чи пансіонати) та компенсації проживання терміном до 12 місяців.

Наслідки атаки по Одеській області / Фото: ДСНС

На Одещині гостро стоїть питання укриттів

На тлі інтенсивних обстрілів гостро постає питання наявності захисних споруд. Як розповіла депутатка Одеської райради, з початком пляжного сезону щороку кількість укриттів в Одесі та населених пунктах області збільшується. Зокрема стає їх більше і в навчальних закладах Одещини.

Однак вона констатувала, що в певних районах захисних споруд не вистачає, люди ховаються в паркінгах. В додаткових укриттях, з її слів, є потреба, бо обстріли Одещини дедалі посилюються.

Хотілось би, щоб все ж таки мобільних укриттів було більше встановлено в місті Одеса, особливо в Приморському районі, який зазнає постійних атак,

– підкреслила Шульц.

Депутатка Одеської райради також додала, що через нестачу місць в укриттях навчальний процес у деяких закладах освіти планують організовувати у дві зміни, аби учні мали змогу навчатися офлайн у безпеці.

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