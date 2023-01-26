Екстрені відключення світла на Одещині можуть тривати декілька днів

Росіяни під час масованої ракетної атаки по Україні пошкодили два об'єкти критичної енергетичної інфраструктури в Одеській області. Саме тому там діють екстрені відключення світла.

За даними ДТЕК, така ситуація може тривати понад добу. У компанії пояснили, до чого варто готуватись людям.

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Яка ситуація зі світлом на Одещині

Така ситуація може тривати декілька днів, поки не буде відновлено пошкоджені енергооб'єкти,

– заявили в компанії.

Найбільший інвестор енергетичної галузі України попросив людей:

набратися терпіння;

вірити в енергетиків, які вже працюють над стабілізацією ситуації.

Кулеба прокоментував атаку по Одещині

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував масовану атаку росіян по Одесі, що призвела до масових відключень електроенергії.

Удар по Одесі — це відповідь Путіна на внесення історичного центра міста до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та введення під посилену охорону,

– заявив український міністр.

Окрім того, він повідомив, що в Одесу 26 січня з робочим візитом прибула очільниця французького МЗС Катрін Колонна. Це трапилось у той день, коли Росія масовано атакувала місто.

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Дмитро Кулеба подякував Катрін Колонна за сміливий візит. Він заявив, що з нетерпінням чекає на обговорення ролі Франції в міжнародній танковій коаліції, програмі "Зерно з України" та "Формулі миру".

Масована ракетна атака росіян: коротко