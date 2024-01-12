На околицях Києва чули вибухи: працювала ППО по російських "Шахедах"

Пізно ввечері 12 січня росіяни запустили "Шахеди". Частина з них долетіла до столиці. На околицях Києва пролунали вибухи, працює ППО.

Ввечері 12 січня стало відомо, що російські військові з Брянської області запустили "Шахеди". Кілька годин вони кружляли низкою областей нашої країни, поки не долетіли до Київщини. Невдовзі стало відомо про роботу ППО на околицях Києва.

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Вибухи на околицях столиці. Працює ППО,

– написав Віталій Кличко о 23:40.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу у Києві оголосили о 23:24. А за кілька хвилин начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що мешканців столиці сповістили через загрозу атаки дронами-камікадзе.

Зауважимо, що станом на 23:50 повітряна тривога все ще зберігається у Києві. Мешканців столиці закликають не покидати укриттів доти, поки не буде відомо про те, що повітряний простір вдалося позбавити "Шахедів".

Повітряні сили о 23:52 сповістили про відбій загрози ударних БпЛА "Шахед" по областях. Будьте обережними, покидаючи укриття.

У Києві раніше оголошували повітряну тривогу

Звернімо увагу на те, що ввечері 12 січня у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Карта почала "червоніти" о 19:25. Невдовзі стало відомо, що існувала загроза атаки балістикою. Також фіксували зліт Ту-22м3.

Повітряну тривогу тоді оголошували у Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській і Донецькій областях.

Спочатку Повітряні сили писали, що повітряну тривогу оголосили через активність ворожої тактичної авіації уздовж кордону. Згодом начальник КМВА Сергій Попко написав, що причина криється у ймовірному застосуванні балістичного озброєння.

Пізніше Повітряні сили зафіксували виліт Ту-22м3 з Шайковки, що у Калузькій області. Зауважимо, що це ракетоносії Х-22/Х-32. Ці ракети Україна жодного разу не збивала.

Загалом повітряна тривога лунала понад пів години. На щастя, тоді ворог не завдав жодного удару ані балістикою, ані ракетами повітряного базування.

Нагадуємо, що ворог надзвичайно підступний. Відтак, ні в якому разі не ігноруйте повітряну тривогу. Російські військові можуть завдати удару у будь-який момент. Тому важливо перебувати у безпечних місцях тоді, коли у вашому регіоні оголошують про небезпеку з неба.