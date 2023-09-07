У тимчасово окупованій Горлівці пролунали вибухи: у небо здійнявся чорний дим

У тимчасово окупованій з 2014 року Горлівці Донецької області пролунали вибухи. У мережі почали публікувати кадри з чорним димом.

У місцевих телеграм-каналах написали, що тривожно російським загарбникам у Горлівці стало орієнтовно о 14:03 7 вересня 2023 року. Перед цим вибухи в росіян лунали вранці у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області, пише 24 Канал.

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Яка ситуація в Горлівці після вибухів

Після вибухів в російських загарбників у телеграм-каналі monitor повідомили, що в росіян є влучання. Офіційно українська влада чи окупанти ще не коментували ситуацію.

Повідомляють, що внаслідок обстрілу Горлівки виникло загоряння трансформаторної підстанції "Приканальна" та знеструмлення фільтрувальної станції №1,

– ймовірно, знову збрехали в місцевих проросійських телеграм-каналах.



Чорний дим після вибухів у Горлівці / Фото з телеграм-каналу monitor



Гучно росіянам в Горлівці 7 вересня / Фото з телеграм-каналу "Типичный Донецк"

Наслідки вибухів у Горлівці: дивіться відео

Гучно в росіян у Горлівці: дивіться відео з міста

Що відбувалось вранці в Маріуполі: коротко