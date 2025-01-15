Могли дійти лише одні дрони: чим могли атакувати хімзавод у Казані

У Казані 14 січня був атакований завод "Оргсинтез", який виготовляє хімічні речовини. Зокрема, і для "Шахедів". Він розташований за 1200 кілометрів від кордону з Україною. Виконати таке бойове завдання могли лише дрони рівня UJ-22.

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, приблизно такими БпЛА міг бути уражений завод "Казаньоргсинтез".

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"Виконати бойове завдання на такій дальності можуть, виходячи з наших можливостей, тільки безпілотники рівня UJ-22. Це приблизно такий же безпілотник свого часу заходив в Алабузі на цех з виробництва "Шахедів". Приблизно такими дронами міг бути уражений цей завод", – припустив він.

"Шахедів" стало менше

Роман Світан зазначив, що "Казаньоргсинтез" виготовляє досить високотехнологічні сорти пластику для авіаційної, ракетної промисловості. Зокрема, і для "Шахедів". Останнім часом помітно, як українські дальні засоби ураження знищують або намагаються знищити місця виробництва, збирання, розміщення "Шахедів". Тобто склади, логістичні вузли, а також особовий склад, який запускає ці дрони по території України.

Останнім часом усі помічають, що "Шахедів" стало менше. Це дія, зокрема, наших спецслужб: ГУР, Сил спеціальних операцій, Служби зовнішньої розвідки, СБУ, яка безпосередньо бере участь у знищенні своїми засобами ураження саме цих об'єктів з виробництва "Шахедів",

– підкреслив військовий експерт.

Нагадаємо, у Казані 14 січня пролунали потужні вибухи. Окупанти бідкаються, що регіон опинився під дроновою атакою. Пропагандистські телеграм-канали переконували, що на територію заводу "Оргсинтез" "впали лише уламки", однак кадри масштабної пожежі свідчать про протилежне. Про постраждалих унаслідок атаки у мережі не повідомляли.