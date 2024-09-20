Блискуча, але одноразова операція: чи змінилась стратегія "Хезболли" після подій в Лівані

Є декілька версій того, як будуть розвиватися події після інциденту в Лівані, коли від вибуху пейджерів зазнали поранень члени "Хезболли". Один із сценаріїв, на який ймовірно розраховував Ізраїль, полягав у тому, що це угруповання у відповідь на проведену операцію розпочне масований удар по Ізраїлю і це стане легітимним приводом для входження в Ліван.

Про це в розмові з 24 Каналом розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос, додавши, що цього поки не сталося, війна малої інтенсивності продовжується, відчутних змін в стратегії "Хезболли" не відбулось.

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Ізраїль може втягнутися в довготривалий конфлікт

Щодо системи зв'язку та взаємодії, ця операція, зі слів експерта, внесла серйозну паніку та була б ефективною, якби ізраїльтяни одразу почали наступ. Оскільки є пауза, можливо, що впродовж тижня Іран та "Хезболла" зможуть відновити зв'язок, що зведе нанівець всі зусилля ізраїльських спецслужб.

Багато експертів зазначають, що це була блискуча, але одноразова операція. Важко прогнозувати, наскільки ізраїльтянам вдалося уразити головні арсенали ракет "Хезболли", знищити командні пункти на півдні Лівану. Попередня ліванська війна не закінчилася перемогою Ізраїлю. Тому є побоювання, що Ізраїль може втягнутися в ще один довготривалий конфлікт,

– припустив Семиволос.

До того ж існує непорозуміння між міністром оборони та прем'єр-міністром Ізраїлю, є багато сигналів, що між ними розгортається конфлікт. Зі слів Семиволоса, високопоставлені ізраїльські офіцери заперечують планам Нетаньягу воювати на декількох фронтах.

Жодна угода з "Хамасом" навряд чи буде, відповідно, питання заручників теж відтерміновується. Нетаньягу такий розвиток ситуації вигідний. Він може придушити незадоволення всередині вищого військового керівництва Ізраїлю, замінити міністра оборони,

– прогнозує Семиволос.

Експерт наголосив, що Ізраїль ніколи раніше не вів так довго війни, це перший випадок, коли впродовж року триває військовий конфлікт, який продовжує розгортатися.

Зараз Іран стриманий, скасував удар у відповідь по Ізраїлю, але ситуація може змінитися, точка неповернення значною мірою пов'язана з початком наземної операції в Лівані,

– зазначив Семиволос.

Важливо! Ізраїль заявив, що починає новий етап війни, фокусуючись на північний фронт (кордон з Ліваном). 19 вересня армія Ізраїлю масовано обстріляла Ліван, де перебуває угруповання "Хезболла". Ізраїльські військові заявили, що уразили орієнтовно 100 ракетних установок "Хезболли". ЦАХАЛ заявляє, що напередодні Ліван запустив понад 130 ракет по півночі Ізраїлю.