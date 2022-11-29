У Бєлгород підвезли вже другу партію "бавовни" за день

Під Бєлгородом вдруге за день чути гучні вибухи. Перша партія "бавовни" була вранці, друга – по обіді.

Проросійські телеграм-канали, як завжди, повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони, передає 24 канал.

До речі Бумеранг повернувся: у Шебекіному Бєлгородської області після "бавовни" зникли світло та вода

Повідомлення про гучні звуки над Бєлгородською областю з'явились о 11:17, вже о 13:55 повідомили про повторні звуки. У мережі оприлюднили світлини, де видно сліди в небі від вибухів. Небо над Бєлгородом / Фото з російських телеграм-каналів

"Бавовна" в Бєлгороді: останні новини

Напередодні, 27 листопада, у Бєлгородській області також лунали вибухи. У Щебекіно виникли проблеми з водою – зупинка помпової станції трапилася через стрибок напруги. Схоже, у Бєлгороді спрацювало "правило бумеранга". Губернатор Гладков став розповідати, що лінія електропередач зазнала пошкоджень внаслідок обстрілу. Звинувачення традиційно лунали у бік України.

До речі, влада попереджала, що росіяни можуть планувати провокацію на території Бєлгородської області, у якій потім звинуватять Київ. Російські пропагандисти вже почали поширювати інформацію про те, що ЗСУ нібито можуть вторгнутися до Бєлгородської області.

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