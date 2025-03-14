На Москву знову летіли БпЛА: росіяни плачуться про вибухи і дим

Вранці жителі Московської області поскаржилися на потужні вибухи і "бавовну". Тамтешня влада заявила про відбиття атаки дронів.

Близько 06:00 жителі міста Балашиха у Московській області повідомили про вибух. Опісля вони плакалися через пожежу і дим, які виникли на місці падіння уламків, передає 24 Канал.

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Москву знову атакували дрони

Мер Москви Собянін заявив про відбиття атаки чотирьох безпілотників, які летіли на столицю. "На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб", – розповів чиновник.

"Я прямо сиділа біля вікна, там щось прилетіло в дах. Зайнялося, потім впало", – поділилася мешканка ЖК "Південна Битца".

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Також, за даними росЗМІ, в Москві біля ЖК "Авангард" уламки збитого дрона впали на козирок під'їзду.

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До слова, в аеропорту Внуково вводили план "Килим". Наразі всі обмеження на польоти зняті.

Нагадаємо, що уночі в Туапсе було багато вибухів. Ймовірно, стався приліт в нафтопереробний завод, що спричинило пожежу та величезний стовп чорного диму. Росавіація ввела план "Килим" для аеропорту Сочі, обмеживши його роботу.