Коли Севастополю не дали поспати: відео нічних вибухів у районі Південної бухти
Джерело:Сергій Стерненко
В тимчасово окупованому Севастополі вдосвіта 22 березня пролунали потужні вибухи. Інцидент трапився у районі Південної бухти.
На опублікованих кадрах видно, що бахнуло потужно. Через це у місті перекрили переправу через бухту.
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Якими були вибухи в Севастополі
З'явилось ще одне відео, як у бухту окупованого Севастополя хтось кинув вночі камінець,
– зіронізував активіст Сергій Стерненко.
Він також показав відео, на якому видно вибух, який пролунав, ймовірно, після влучання. Далі вгору піднявся густий чорний дим.
Вибух в районі Південної бухти в Севастополі: дивіться відео
Варто зауважити, що вибухи лунали, починаючи з 4:30 22 березня. Вдруге їх почули орієнтовно через 15 хвилин. Писали, що друга "бавовна" більше нагадувала роботу ППО.
Окупанти через вибухи закрили переправу через бухту в Севастополі. Росіяни розповідали, що морські катери з Артбухти та Графської пристані до Північного та Родіонова тимчасово не курсували.
Вибухи у Севастополі: коротко
- Так званий місцевий "губернатор" Севастополя Развожаєв повідомив, що нібито у місті була атака флоту надводними безпілотниками. За його словами, нібито знищили 3 об'єкти, російські кораблі не постраждали.
- Місцеві мешканці розповідали, що перед вибухами в місті не чули, ні шуму ракети, що летить, ні стрілянини з автоматичної зброї.
- Подекуди в будівлях повибивало вікна. Ба більше, "бавовна" вибуховою хвилею розбила вікна у будівлі окупаційної влади Севастополя.
- Вибухи прокоментувала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. Вона зазначила, що росіяни ж для чогось там копали окопи: "Хай мають тепер виправдання, що робота не була марною".