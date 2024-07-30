У Росії заявляють про атаку БпЛА на військовий аеродром у Північній Осетії

Російські пабліки повідомляють про вибухи у районі аеродрому "Моздок". У мережі поширюють відео, на яких видно пожежу.

Як зазначають росЗМІ, вранці невідомі дрони намагалися атакувати військовий аеродром у країні-агресорці, який розташований за 1000 кілометрів від кордону України. Йдеться про "Моздок", що у Північній Осетії.

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БпЛА зробили наліт на "Моздок"

Пабліки заявляють, що, мовляв, руйнувань та жертв немає. ППО нібито всі дрони позбивало. Кажуть, що їх було два.

Тим часом у соцмережі з'явилися відео, на яких місцеві розповідають, що "бабахнуло капітально", а також видно пожежу і чорний дим.

Місцеві про вибухи у районі Моздока: дивіться відео

Де розташований "Моздок": дивіться відео

Слід зауважити, що атака на "Моздок" відбувається не вперше. 8 червня дрони ГУР провели операцію.

До слова, гаряче сьогодні було не лише у Північній Осетії. На Курську область, за повідомленням росіян, летіли аж 4 ракети. Вибухи лунали у районі тамтешнього аеропорту. У Ростові палав склад, де могли зберігати комплектуючі для дронів.