Люди поширюють, влада розводить руками: фейкове "фото" вибуху біля Пентагону стало вірусним

Мережею у понеділок 22 травня активно ширилася світлина. На ній можна було побачити буцімто вибух, який стався поблизу Пентагону.

В оборонному відомстві США спростували твердження про те, що біля нього стався вибух. Попри це, світлина миттєво стала вірусною, а поширювали її різні акаунти, зокрема ті, які пов'язують з російськими пропагандистськими ЗМІ.

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Нападу на Пентагон не було

Можемо підтвердити, що це було неправдиве повідомлення, і Пентагон сьогодні не зазнав нападу,

– наголосив представник Пентагону в коментарі ЗМІ.

Що стосується самої картинки, то, ймовірно, це не якесь там архівне фото або колаж. Припускають, що світлина – справа рук штучного інтелекту. Ви ж, мабуть, бачили фото, на яких Дональда Трампа буцімто затримали поліцейські. Ось ці кадри теж зробив штучний інтелект.

Також спростувати "вибух" поблизу Пентагону взялася пожежна служба Арлінгтона, що у штаті Вірджинія. Цікаво, що вірусне фото також вплинуло на падіння ринків. Воно тривало впродовж кількох хвилин. За цей час індекс S&P 500 упав на 0,29%. Втім, невдовзі він відновився.

Звідки взялося це фото