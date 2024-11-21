Повторні вибухи на Полтавщині: туди летіли ворожі ракети
Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, вибухи пролунали на Полтавщині.
Росія 21 листопада атакувала Полтавську область. Про це пише 24 Канал із посиланням на моніторингові канали.
Дивіться також У Ростові та області лунали вибухи: у Росії заявили про дрони
Туди летіла ракета
Перед тим, як з'явилась інформація про вибухи у Полтавській області, Повітряні сили сповіщали про рух ракети курсом на регіон. Варто зазначити, що там повідомляли про ракету на Миргород.
Згодом моніторингові канали написали про вибухи у Кременчуці.
Росія здійснила пуски ракет із стратегічної авіації, а саме із бомбардувальників Ту-95. Спочатку було незрозуміло, чи пуски імітаційні, однак ракети таки зайшли в повітряний простір нашої держави.
Наразі жодних деталей невідомо. Місцева влада ніяк не коментувала цього, тому потрібно дочекатись офіційної інформації.
Під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатись правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя, тому не варто нехтувати власною безпекою.