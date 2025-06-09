Уламки пошкодили ЛЕП: які наслідки атаки БпЛА на Полтавщину

У ніч проти 9 червня росіяни здійснили масований обстрід України. Ворожі "Шахеди" рухалися й на Полтавщині, проти них працювала протиповітряна оборона.

Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Полтавської ОВА Володимира Когута.

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Що відомо про наслідки атаки в Полтавській області

Уламки російського БпЛА впали в Миргородському районі Полтавщини. Було пошкоджено лінію електропередач. Люди, на щастя, не постраждали. Завдяки підключенню резервної лінії живлення електропостачання відновили дуже швидко.

Енергетики оперативно відновили електропостачання завдяки резервній лінії. Подальші ремонтні роботи заплановані протягом дня. Дякую фахівцям за роботу,

– повідомив Володимир Когут.

Під час нічної атаки під масованим обстрілом була Рівненська область та, зокрема, місто Дубно. У регіоні збили десятки дронів та кілька ракет, ймовірно, "Кинджали". За ніч на Рівненщині повітряна тривога лунала двічі. Про наслідки місцева влада поки що не повідомляє. Під час атаки постраждала людина.

Вночі обстрілу зазнали й інші населені пункти – Київ, Одеса, Самар на Дніпропетровщині та Запоріжжя. По Харкову 8 червня росіяни вдарили двома КАБами.