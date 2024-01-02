"Таємниця розгадана": що трапилося на Манхеттені, де тряслися будівлі й чули вибухи

Зранку 2 січня в районі Манхеттена у Нью-Йорку пролунало безліч вибухів, які супроводжувалися поштовхами. Очевидці стверджували, що на їх очах тряслися будівлі.

Під час обстеження будівель рятувальники не знайшли ймовірної причини таємничої тряски. Однак, як стало відомо згодом, до поштовхів міг призвести землетрус, що зафіксували у Квінсі.

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Таємничі вибухи та тряска

За повідомленнями місцевим, біля острова Рузвельта в районі Манхеттена Нью-Йорка вранці 2 січня сталося безліч невеликих вибухів. Зазначається, що внаслідок вибухів "тряслися будівлі та відчувалися поштовхи". В ту мить в районі знаходиться багато гелікоптерів.

Після перевірки місця правоохоронці заперечили інформацію про вибухи – водночас причину гучних звуків визначити не вдалося. Також на виклик прибули пожежники, які так само не виявили слідів загоряння. Надзвичайники назвали ситуацію "безпідставною".

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Вже згодом геологічна служба США повідомила, що о 5:45 ранку поблизу Асторії, Квінс зафіксували землетрус магнітудою 1,7 бала. Саме він, ймовірно, й був причиною таємничого інциденту на Манхеттені.

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