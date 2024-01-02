"Таємниця розгадана": що трапилося на Манхеттені, де тряслися будівлі й чули вибухи
Джерело:NBC New York
Зранку 2 січня в районі Манхеттена у Нью-Йорку пролунало безліч вибухів, які супроводжувалися поштовхами. Очевидці стверджували, що на їх очах тряслися будівлі.
Під час обстеження будівель рятувальники не знайшли ймовірної причини таємничої тряски. Однак, як стало відомо згодом, до поштовхів міг призвести землетрус, що зафіксували у Квінсі.
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Таємничі вибухи та тряска
За повідомленнями місцевим, біля острова Рузвельта в районі Манхеттена Нью-Йорка вранці 2 січня сталося безліч невеликих вибухів. Зазначається, що внаслідок вибухів "тряслися будівлі та відчувалися поштовхи". В ту мить в районі знаходиться багато гелікоптерів.
Після перевірки місця правоохоронці заперечили інформацію про вибухи – водночас причину гучних звуків визначити не вдалося. Також на виклик прибули пожежники, які так само не виявили слідів загоряння. Надзвичайники назвали ситуацію "безпідставною".
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Вже згодом геологічна служба США повідомила, що о 5:45 ранку поблизу Асторії, Квінс зафіксували землетрус магнітудою 1,7 бала. Саме він, ймовірно, й був причиною таємничого інциденту на Манхеттені.
Землетрус у Японії
У цетральній частині Японії у понеділок, 1 січня, стався потужний землетрус. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на побережжі Японського моря поблизу префектури Ісікава на острові Хонсю. Землетрус був настільки сильним, що його відчували також у Токіо. Магнітуду землетрусу оцінюють у 7,6.
Повідомляється, що місцеві нарахували близько 50 поштовхів. Уряд префектури Ісікава офіційно повідомив про 30 загиблих. Також місцева влада наказала евакуювати 97 тисяч японців. Геологічна служба США назвала цей землетрус найсильнішим у регіоні за понад 4 десятиліття. Внаслідок стихійного лиха зруйновані будинки, також спалахнули пожежі.
Зазначається, що землетрус у Квінсі 2 січня ніяк не пов'язаний з поштовхами земної кори в Японії.