Укр Рус
24 Канал Новини України У мережі пишуть про низку вибухів на Прикарпатті: що кажуть у ДСНС, поліції та ОДА
24 березня, 17:55
1

У мережі пишуть про низку вибухів на Прикарпатті: що кажуть у ДСНС, поліції та ОДА

Анастасія Діденко
Основні тези
  • Інформація про серію вибухів на Прикарпатті, поширювана в соцмережах, була спростована офіційними джерелами.
  • ДСНС та поліція Івано-Франківської області повідомили, що не отримували жодних повідомлень про вибухи чи постраждалих.

У соцмережах та деяких Telegram-каналах 24 березня почали масово поширювати інформацію про серію вибухів у гірських районах Прикарпаття. Повідомлення стосувалися нібито вибухів у Буковелі, Косові, Делятині, Верховині, Краснику та Кутах.

Про це розповідає 24 Канал. Згодом з’явилися уточнення, що вибухи нібито були зафіксовані в Делятині, Буковелі, Кутах та Верховині, однак офіційні джерела спростували цю інформацію.

Читайте також У Сумах прогримів вибух: ворог здійснив ракетний удар, є пожежа та десятки постраждалих

Що кажуть у ДСНС та поліції

У коментарі 24 каналу в ДСНС Івано-Франківської області повідомили, що до рятувальників не надходило жодних повідомлень про вибухи. Інформації про постраждалих також немає.

У поліції області, за інформацією Суспільного, також спростували ці повідомлення. За даними сектору комунікації, на лінію 102 не надходило жодних звернень щодо вибухів.

У гірських районах все спокійно,
– зазначили у відомстві.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук також прокоментувала ситуацію та закликала не панікувати.

Інформація про серію вибухів на Прикарпатті не відповідає дійсності! В області все спокійно. Бережіть себе і рідних!
– написала вона.

Водночас варто зазначити, що в регіоні можуть проводитися навчання або планові роботи, які могли спровокувати появу таких повідомлень у соцмережах. 


 