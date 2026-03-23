БпЛА уразили морський порт у Приморську, один із найбільших експортних нафтових терміналів Росії

Безпілотники вночі 23 березня масовано завдали удару по Ленінградській області Росії. І вже є інформація про ураження морського порту місті Приморськ.

Там розташований один із найбільших експортних нафтових терміналів Росії на Балтиці. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Дивіться також 21 березня Росія зазнала однієї з найбільших атак: сотні БпЛА атакували 15 регіонів, зокрема й Москву

Атака БпЛА на російський Приморськ 23 березня: що відомо?

Унаслідок масованої атаки безпілотників на Ленінградську область у Росії, що триває вже багато годин з вечора 22 березня, спалахнула місткість з паливом на території порту у місті Приморськ. Тамтешня влада визнала пожежу.

Губернатор області Олександр Дрозденко підтвердив факт атаки та заявив, що нібито від початку нальоту протиповітряна оборона над регіоном знищила вже пів сотні безпілотників. Може й так, але факт і у тім, що дронам вдалося прорватися до стратегічного об'єкта.

Ураження нафтового термінала у Приморську:

Варто знати: Приморськ – ключовий вузол Балтійської трубопровідної системи з пропускною здатністю до 75 мільйонів тонн нафти на рік. Удар по цьому об'єкту одразу б'є й по нафтових експортних доходах Росії.

Де гриміли вибухи у Росії раніше?