Вибухи прогриміли на Запоріжжі

Росія продовжує атакувати мирні українські міста, які ніколи не становили для неї загрози. Цього разу під ударом опинилась Запорізька область.

Ввечері 10 листопада на Запоріжжі прогриміли вибухи. Про це пише 24 Канал з посиланням на мера Запоріжжя Іваном Федоровим.

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На Запоріжжі гучно

У Запорізькій області прогриміли вибухи. Наразі невідомо, чи були влучання. Перед цим Повітряні сили попереджали про ракетну загрозу.

Іван Федоров уточнював про загрозу ударів авіаційними керованими ракетами Х-59/69 по Запорізькій області та іншим областям України, де оголошено повітряну тривогу.

Росія постійно атакує прифронтові території. Часто її цілями стають саме цивільні об'єкти, хоч агресорка заявляє протилежне.

Ввечері вибухи пролунали також і на Дніпропетровщині. Повітряні сили інформували про ракету курсом на Павлоград.

Вдень Росія також запускала ударні БпЛА по Україні. У деяких областях була можливість роботи ППО.