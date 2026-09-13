Вибухи прогриміли в Стрию на Львівщині

З самого ранку 13 вересня продовжується російська атака на міста України. Ворожі повітряні цілі дісталися до Заходу. У Стрию, на Львівщині прогриміли вибухи.

Про це пишуть моніторингові канали.

Що відомо про атаку на Стрий?

Насамперед зауважимо, що близько 5:40 ранку для Стрия оголосили дронову небезпеку. Монітори писали, що ударний дрон рухається курсом на місто.

Про загрозу попереджали й Повітряні сили ЗСУ. О 5%55 очільник ОВА Максим Козицький написав: "Курсом на Стрий! Перебувайте в укриттях!".

Уже о 6:04 в Стрию було гучно. Наразі інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, місцева влада повідомить про це згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.

Важливо! Ворожі війська практично не припиняють обстріли українських міст. Про те, куди леться російські цілі й де гримлять вибухи, читайте в хронології 24 Каналу.

Зазначимо, що після півночі гучно було й у Рівному. Відомо, що в регіоні працювали сили ППО. Загалом же, напередодні, протягом дня російські війська запустили по Україні 410 ударних безпілотників, з яких 37 були реактивними. Українська ППО знешкодила 336 ворожих дронів, серед них – 23 реактивні.

Однак, у низці міст фіксували наслідки обстрілу. Зокрема, у Луцьку й у Фастові були влучання в об'єкти Укрзалізниці. Ворог також вдарив по магазину у Звягелі, через що загинули люди. Гучно було також на Київщині, Одещині, у Харкові, Кривому Розі, Запоріжжі.