Вибухи пролунали в Чернігові: росіяни атакують дронами

Окупанти обстрілюють Україну безпілотниками у ніч проти 6 червня. Зокрема, вибухи почули жителі Чернігова.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

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Що відомо про ворожу атаку на Україну

Мешканці Чернігова повідомили про вибухи, які пролунали в місті.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що, попередньо, є влучання в багатоповерхівку в місті. Та згодом уточнив, що, на щастя, вибух був біля багатоповерхівки – пошкоджено лише двері та вікна будинку.

Повітряну тривогу в Чернігові оголосили о 22:34. Пізніше повідомили про загрозу БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівську область.

О 22:55 стало відомо про ворожий безпілотник на півночі Чернігівщини курсом на південь.

Росіяни атакують Україну ракетами та "Шахедами" вночі 6 червня. Зокрема, вибухи лунали на Київщині та Одещині – там ворог ударив безпілотниками.

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.