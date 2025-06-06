Вибухи пролунали в Чернігові: росіяни атакують дронами
- Російські безпілотники атакували Чернігів у ніч проти 6 червня, чутно вибухи, можливе влучання в багатоповерхівку.
- Повітряну тривогу оголосили о 22:34, загроза безпілотників через Сумщину на Чернігівську область.
- Окрім Чернігова, вибухи сталися на Київщині та Одещині, де росіяни атакували ракетами та "Шахедами".
Окупанти обстрілюють Україну безпілотниками у ніч проти 6 червня. Зокрема, вибухи почули жителі Чернігова.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
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Що відомо про ворожу атаку на Україну
Мешканці Чернігова повідомили про вибухи, які пролунали в місті.
Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський повідомив, що, попередньо, є влучання в багатоповерхівку в місті. Та згодом уточнив, що, на щастя, вибух був біля багатоповерхівки – пошкоджено лише двері та вікна будинку.
Повітряну тривогу в Чернігові оголосили о 22:34. Пізніше повідомили про загрозу БпЛА через Сумщину курсом на Чернігівську область.
О 22:55 стало відомо про ворожий безпілотник на півночі Чернігівщини курсом на південь.
Росіяни атакують Україну ракетами та "Шахедами" вночі 6 червня. Зокрема, вибухи лунали на Київщині та Одещині – там ворог ударив безпілотниками.
Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.