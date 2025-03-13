Вибухи пролунали у Дніпрі

Дніпропетровська область під атакою "Шахедів" опинилася вночі 13 березня. У Дніпрі під ранок пролунали вибухи.

Про це повідомили у Суспільному. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Вибухи у Дніпрі 13 березня: що відомо

Повітряна тривога у Дніпропетровській області почалася о 21:36 минулої доби, 12 березня, і тривала до ранку. Упродовж цього часу регіон зазнавав атаки ударних безпілотників ворога.

За лічені хвилини до 5 ранку у Дніпрі пролунали вибухи. Про кілька дронів-камікадзе біля міста повідомляли і моніторингові спільноти, і Повітряні сили.

Згодом вибухи лунали знову – буквально за 10 хвилин після перших. На цей час повітряна тривога тривала на всьому Сході та в Одеській області, атака БпЛА тривала.

Коментарів від влади щодо ймовірних наслідків атаки поки що немає.