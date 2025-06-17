Вибухи пролунали у Києві та Чернігові: на міста летіли ракети

Росія продовжує атакувати Україну вночі 17 червня. Внаслідок ракетного удару вибухи знову пролунали в Києві. Також гучно було в Чернігові.

Про вибухи у Чернігові та Києві з'явилася інформація після о 3:30. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та місцеві телеграм-канали.

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Вибухи у Києві та Чернігові: що відомо

Після 3:30 Повітряні сили повідомили про рух ракет на Чернігівщину. Звідти вони почали заходити на Київщину. Також у столичний регіон ракети залітали з Черкащини. Частина летіла безпосередньо на Київ.

Спершу вибухи пролунали у Чернігові. За словами начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, на околицях міста зафіксовано вибух крилатої ракети.

Згодом з'явилася інформація про вибухи та роботу ППО в Києві. Водночас ракети продовжували рухатися на столиці.

Наразі офіційної інформації про наслідки вибухів немає.

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Додамо, що цієї ночі Росія також била "Шахедами". Щодо ракет, то, за даними моніторингових ресурсів, відбувалися пуски ракет Х-101/Х-555 і "Калібрів".

Більшість з них летіла саме на Київ. Після опівночі тут пролунали перші вибухи. У результаті у столиці виникли пожежі та пошкоджено будинки. За останніми даними, відомо про щонайменше 16 постраждалих.