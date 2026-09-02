Росія продовжує атакувати Україну БпЛА. Вранці 2 вересня вибухи пролунали у Києві.

Про це пише Суспільне.

Що відомо про вибухи у Києві

Гучно в українській столиці було о приблизно о 7:25.

О 7:14 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який рухався на Київ повз Коцюбинське.

Російські цілі також фіксували й в інших населених пунктах області. Зокрема, реактивні дрони летіли курсом на Обухів та Бровари.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи небезпеку від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, що попередньої ночі у столиці внаслідок російського обстрілу загинули 8 людей.

Через постійні атаки Київ вже готується до найскладніших сценаріїв майбутньої зими та можливого тривалого знеструмлення міста. Влада формує списки жителів, яким у разі надзвичайної ситуації знадобиться тимчасовий прихисток. Йдеться про понад 200 тисяч осіб. Попередню згоду на тимчасовий переїзд уже надали близько 2 000 осіб.