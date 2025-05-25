Вибухи пролунали у Миколаєві, також у Конотопі на Сумщині

Масована атака дронів зачепила багато областей України. Вибухи пролунали у Миколаївській області та в Сумській.

Зокрема, їх чули у Конотопі та Миколаєві. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

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Атака дронів 25 травня: вибухи лунали у різних областях

Повітряну тривогу оголосили у багатьох областях України, наразі крім Заходу. Повітряні сили та монітори інформували про рух груп ударних БпЛА ворога на Миколаїв з акваторії Чорного моря. Незабаром після півночі місцеві жителі почули вибухи.

Приблизно у цей самий час міський голова Конотопа, що у Сумській області, Артем Семеніхін написав про вибухи у своєму місті. Через Сумщину, як відомо, російська армія запускає багато "Шахедів".

Щодо Миколаєва, монітори пишуть про пошкоджений житловий будинок. В ОВА написали, що є виклики швидкої.

Також вибухи та роботу ППО фіксують у Києві та області, у Дніпрі, Одесі та в інших регіонах.

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