Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про вибух на Дніпропетровщині?

Повітряну тривогу по всій Дніпропетровській області оголосили о 22:12. Дещо раніше, о 21:50, загроза з'явилася у Синельниківському районі через загрозу атаки БпЛА.

О 22:13 Повітряні сили попередили про можливість застосування балістичного озброєння зі сходу.

Моніторингові канали уточнювали, що загроза балістики – з Міллєрово.

Швидкісна ціль зі сходу на Дніпропетровщину!

– уже писали там за 3 хвилини.

Монітори попереджали про рух ракети на Синельникове, а потім на Павлоград, де вона й зникла.

Невдовзі у Суспільному підтвердили вибухи у Павлограді.

Наразі місцева влада не повідомляла про можливі наслідки атаки.